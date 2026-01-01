O que é um domínio .directory?

A extensão .directory funciona muito bem para plataformas que organizam e exibem informações – como listas de empresas, quadros de vagas de emprego, calendários de eventos, catálogos de serviços ou diretórios de nicho para comunidades ou setores.

É também uma solução inteligente para ferramentas internas da empresa, hubs de links na bio ou sites de compartilhamento de conhecimento que reúnem diversos recursos em um só lugar.