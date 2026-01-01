Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
O que é um domínio .directory?

A extensão .directory funciona muito bem para plataformas que organizam e exibem informações – como listas de empresas, quadros de vagas de emprego, calendários de eventos, catálogos de serviços ou diretórios de nicho para comunidades ou setores.
É também uma solução inteligente para ferramentas internas da empresa, hubs de links na bio ou sites de compartilhamento de conhecimento que reúnem diversos recursos em um só lugar.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que usar um nome de domínio .directory?

Um domínio .directory indica aos visitantes que eles estão no lugar certo para encontrar respostas, contatos ou soluções. Isso gera confiança instantaneamente e estabelece expectativas claras sobre como seu site ajuda as pessoas a navegar pelas informações.
Também é mais fácil de personalizar do que muitas opções genéricas, conferindo à sua plataforma uma identidade profissional e relevante já na URL.
Registre seu domínio .directory hoje mesmo e facilite para seu público encontrar o que importa.
