Erstellen Sie einen vertrauenswürdigen Hub mit einer .directory-Domäne

27,99  €82 % SPAREN
4,99  € /im 1. Jahr

Eine .directory-Domain dient dazu, Dienste, Datenbanken oder Netzwerke aufzulisten, um Informationen zu organisieren und auszutauschen.

.directory
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was ist eine .directory-Domäne?

Die Dateiendung .directory eignet sich hervorragend für Plattformen, die Informationen organisieren und anzeigen – wie beispielsweise Branchenverzeichnisse, Jobbörsen, Veranstaltungskalender, Dienstleistungskataloge oder Nischenverzeichnisse für Gemeinschaften oder Branchen.
Es eignet sich auch hervorragend für interne Firmentools, Link-in-Bio-Hubs oder Wissensaustauschseiten, die mehrere Ressourcen an einem Ort zusammenführen.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum sollte man einen .directory-Domänennamen verwenden?

Eine .directory-Domain signalisiert Besuchern, dass sie hier genau richtig sind, um Antworten, Kontakte oder Lösungen zu finden. Sie schafft sofort Vertrauen und formuliert klare Erwartungen hinsichtlich der Informationsnavigation auf Ihrer Website.
Es ist außerdem einfacher, eine eigene Marke aufzubauen als viele generische Optionen – so verleihen Sie Ihrer Plattform bereits mit der URL eine professionelle und relevante Identität.
Registrieren Sie noch heute Ihre .directory-Domain und erleichtern Sie es Ihrer Zielgruppe, das zu finden, was ihr wichtig ist.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.