Erstellen Sie einen vertrauenswürdigen Hub mit einer .directory-Domäne
27,99 €82 % SPAREN4,99 € /im 1. Jahr
Eine .directory-Domain dient dazu, Dienste, Datenbanken oder Netzwerke aufzulisten, um Informationen zu organisieren und auszutauschen.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .directory-Domäne?
Die Dateiendung .directory eignet sich hervorragend für Plattformen, die Informationen organisieren und anzeigen – wie beispielsweise Branchenverzeichnisse, Jobbörsen, Veranstaltungskalender, Dienstleistungskataloge oder Nischenverzeichnisse für Gemeinschaften oder Branchen.
Es eignet sich auch hervorragend für interne Firmentools, Link-in-Bio-Hubs oder Wissensaustauschseiten, die mehrere Ressourcen an einem Ort zusammenführen.
Warum sollte man einen .directory-Domänennamen verwenden?
Eine .directory-Domain signalisiert Besuchern, dass sie hier genau richtig sind, um Antworten, Kontakte oder Lösungen zu finden. Sie schafft sofort Vertrauen und formuliert klare Erwartungen hinsichtlich der Informationsnavigation auf Ihrer Website.
Es ist außerdem einfacher, eine eigene Marke aufzubauen als viele generische Optionen – so verleihen Sie Ihrer Plattform bereits mit der URL eine professionelle und relevante Identität.
Registrieren Sie noch heute Ihre .directory-Domain und erleichtern Sie es Ihrer Zielgruppe, das zu finden, was ihr wichtig ist.