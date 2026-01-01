Was ist eine .directory-Domäne?

Die Dateiendung .directory eignet sich hervorragend für Plattformen, die Informationen organisieren und anzeigen – wie beispielsweise Branchenverzeichnisse, Jobbörsen, Veranstaltungskalender, Dienstleistungskataloge oder Nischenverzeichnisse für Gemeinschaften oder Branchen.

Es eignet sich auch hervorragend für interne Firmentools, Link-in-Bio-Hubs oder Wissensaustauschseiten, die mehrere Ressourcen an einem Ort zusammenführen.