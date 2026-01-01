Qu'est-ce qu'un domaine .directory ?

L'extension .directory est idéale pour les plateformes qui organisent et affichent des informations, comme les annuaires d'entreprises, les sites d'emploi, les calendriers d'événements, les catalogues de services ou les annuaires spécialisés pour les communautés ou les secteurs d'activité.

C’est également une solution idéale pour les outils internes d’entreprise, les plateformes de liens dans la bio ou les sites de partage de connaissances qui regroupent de multiples ressources en un seul endroit.