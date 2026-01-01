Qu'est-ce qu'un domaine .capital ?

Un domaine .capital est un domaine de premier niveau conçu pour le secteur de la finance et de l'investissement. Il est parfaitement adapté aux sociétés de capital-risque, aux fonds de capital-investissement, aux conseillers financiers et aux marques fintech qui souhaitent affirmer leur autorité et leur expertise.

Que vous lanciez un site portfolio, une plateforme de financement ou une entreprise de conseil, l'extension .capital confère instantanément clarté et poids à votre domaine.

Affirmez votre sérieux avec un nom de domaine synonyme de croissance. Enregistrez votre domaine .capital dès aujourd'hui.