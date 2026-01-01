.net est l'abréviation de "réseau". Cette extension de nom de domaine a été créée pour répondre aux besoins des entreprises proposant des services liés au web et aux technologies de réseau – initialement destinée aux entreprises telles que les fournisseurs de services Internet.

Cependant, au fil du temps, l'utilisation de cette extension est devenue plus généralisée. Aujourd'hui, l'opérateur du registre .net, Verisign, déclare que le marché compte plus de 13 millions de noms de domaine .net enregistrés. Lorsque le .com préférés n'est pas disponible, un nombre croissant d'entreprises et d'utilisateurs optent pour l'alternative .net. Les visiteurs le voient comme une alternative appropriée qui témoigne de la légitimité.