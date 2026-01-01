Choisissez un nom de domaine .net pour un aspect plus professionnel.

CHF  14.49ÉCONOMISEZ 17 %
CHF  12.09 /1ère année

Devenez une marque crédible en enregistrant dès maintenant votre nom de domaine .net

.net
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Un nom de domaine en .net gratuit pendant 12 mois avec le plan Business.

Free .net domain

Libérer le potentiel du nom de domaine .net

Faisant partie des noms de domaine de premier niveau les plus recherchés et uniques dans le monde, .net est un excellent substitut à .com. Créée à l'origine pour les sites de réseau, cette extension de nom de domaine populaire est désormais accessible à tout type d'organisations commerciales.
.net domain

Pourquoi choisir un nom de domaine .net ?

Avec un nom de domaine .net, vous pouvez renforcer la réputation de votre marque, que vous lanciez une entreprise ou un portfolio en ligne. Cette extension de premier niveau étant familière à la plupart des utilisateurs du web, elle facilite la confiance de vos clients potentiels. Le plus grand avantage est que vous aurez moins de concurrence pour obtenir le nom de domaine de votre choix qu'avec un nom de domaine .com.
.net domain

Informations de domaine pour .net

TLD
.net
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
IDN est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15

Explore the possibilities from our TLD list

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

Voir plus

FAQ sur le nom de domaine .net

Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .net.

Qu'est-ce qu'un nom de domaine .net ?

Que signifie l'extension de nom de domaine .net ?

Peut-on enregistrer des noms de domaine .net ?

Quels sont les frais liés aux noms de domaine .net ?

.com ou .net - Quelle est la meilleure option ?

Est-ce que .net est une bonne option pour le business en ligne ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.