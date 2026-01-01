net. هو اختصار لكلمة "network" (شبكة). تم إنشاء هذا الامتداد لتلبية احتياجات الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالويب وتقنيات الشبكات، وقد كان مخصصًا في الأصل لشركات مثل موفري خدمات الإنترنت.

لكن بمرور الوقت، أصبح استخدام الامتداد أكثر شيوعا. واليوم، تشير شركة Verisign، مشغل تسجيل دومين net.، إلى أن السوق يضم أكثر من 13 مليون مسجل دومين net.. عندما لا يتوفر دومين com. المفضل، يختار عدد متزايد من الشركات والمستخدمين net. كبديل له. ويرى الزائرون أنه بديل مناسب يمثل علامة على الشرعية.