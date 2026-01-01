اجذب السوق المناسب باستخدام دومين ‎.es

MAD  106.99وفِّر 30%
MAD  74.99 /السنة الأولى

سجل اسم دومينك es. اليوم وأثبت مصداقيتك واجذب المستخدمين الإسبان لموقك.

.es
حماية خصوصية WHOIS مجانية
دعم 24/7
لا حاجة إلى معرفةٍ تقنية
تحقق من امتدادات الدومينات الأخرى

احصل على دومين es. مجاني مع اشتراك استضافة المواقع Premium لمدة 12 شهرًا.

Free .es domain

دع إسبانيا تعلم بوجودك في عالم الأعمال

بالإضافة إلى ترجمة محتوى موقعك إلى اللغة الإسبانية، فإن امتلاك اسم دومين es. لهو طريقة ممتازة لتعزيز تواجدك عبر الإنترنت في إسبانيا. مع وجود أكثر من 1.9 مليون دومين مسجل، يرتبط امتداد دومين رمز الدولة هذا بشكل كبير بكلّ ما هو اسبانيّ.
انضم إلى الملايين من مشرفي المواقع وأصحاب الأعمال الإلكترونية حول العالم الذين حققوا نجاحًا باستخدام عنوان es..
.es domain

لماذا تختار دومين es.؟

سواء امتلكت شركة كبيرة أو متجرًا إلكترونيا صغيرًا فإن تسجيل امتداد دومين es. سيجعل موقعك مرتبطًا اجتماعيًا بإسبانيا، مما يجعله مألوفًا أكثر للمستخدمين الناطقين بالإسبانية.
.es domain

اكتشف الاحتمالات واختر أفضل TLD لموقعك الإلكتروني

