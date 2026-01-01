ابنِ مجتمعا بموقع club.

تتميّز دومينات المستوى الأعلى بتعدد استخداماتها، وبالمثل يمكن أن يكون club. رائعًا لمجموعة متنوعة من المواقع الإلكترونية المختلفة.

إذا كنت تملك نشاطًا تجاريًا موجهًا للمستهلك وترغب في تقديم برنامج ولاء، أو نادٍ حصريٍّ للشطرنج، أو نادي معجبين بالمشاهير يبحث عن مكان عبر الإنترنت لمجتمعهم، فقد يكون club. هو دومين المستوى الأعلى الأمثل لموقعك.