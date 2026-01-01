لماذا تختار دومين المستوى الأعلى tech.؟

إن امتداد الدومين tech. مخصص لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا. إنه يمثل المكانة التقنية القوية لموقعك الإلكتروني سواء كانت لك علامة تجارية تقنية لها سمعة راسخة، أو فقط شركة تقنية ناشئة في بداية رحلتها المهنية.

يمثل الامتداد ‎.tech الابتكار والتقدم والتغيير. وهو يضيف هدفا ما إلى موقعك الإلكتروني، مما يجعلك تظهر كعلامة تجارية جاهزة لبناء المستقبل.