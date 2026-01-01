Waarom zou ik kiezen voor een .tech-TLD?

De .tech-domeinextensie is gericht op alles wat met technologie te maken heeft. Het vertegenwoordigt de sterke technologische positionering van je website in de branche, of je nu een tech-merk hebt met een gevestigde reputatie, of een tech-startup die net gestart is.

De .tech-extensie staat voor innovatie, ontwikkeling en verandering. Het geeft je website een doelgerichte uitstraling en zorgt ervoor dat je overkomt als een merk dat klaar is voor de toekomst.