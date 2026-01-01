Het .space-domein is één van de vele beschikbare generieke topleveldomeinen (gTLD). Het is uitgegroeid tot een erkende gTLD voor creatieve mensen en community's.

Vaak zie je dat muzikanten, grafisch ontwerpers en kunstenaars .space-domeinen gebruiken voor hun websites. Mensen weten wat ze kunnen verwachten als ze bepaalde domeinnamen zien, en een .space-domein betekent over het algemeen maar één ding: creativiteit.