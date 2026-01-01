Maak indruk met een .org domein
13,99 €BESPAAR 50%6,99 € /1e jr
Registreer vandaag nog een .org-extensie voor de website van je organisatie.
Bekijk meer domeinextensies
Gratis WHOIS-privacybescherming
24/7 ondersteuning
Geen technische kennis vereist
Ontvang een gratis .org-domein bij Premium webhosting voor 12 maanden.
Het .org-domein brengt mensen samen
.org is één van de eerste topleveldomeinen en ook één van de meest herkenbare domeinextensies ter wereld. Het wordt vaak geassocieerd met non-profitorganisaties die het algemeen belang dienen - van liefdadigheidsinstellingen en sociale ondernemingen, tot projecten voor gemeenschapsdiensten.
Waarom zou ik een .org-domein kiezen?
Welke organisatie je ook runt, het .org-TLD is perfect om aandacht te vragen voor belangrijke mondiale kwesties. Door deze domeinnaam te beveiligen, geef je het signaal af dat jouw website een leider is op het gebied van integriteit en positieve veranderingen teweeg wil brengen.
Domeininformatie voor .org
TLD
.org
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Wordt privacybescherming ondersteund?
Ja
Wordt het slot ondersteund?
Ja
Wordt IDN ondersteund?
Ja
Wordt DNSSEC ondersteund?
Ja
ICANN-kosten
0,17 €
Ontdek de mogelijkheden en kies de beste TLD voor je website
Bekijk meer
Koop .ai Domein
Koop .club Domein
Koop .co Domein
Koop .com Domein
Koop .me Domein
Koop .net Domein
Koop .online Domein
Koop .pro Domein
Koop .shop Domein
Koop .site Domein
Koop .space Domein
Koop .store Domein
Koop .tech Domein
Koop .app Domein
Koop .at Domein
Koop .ca Domein
Koop .cc Domein
Koop .ch Domein
Koop .dev Domein
Koop .es Domein
.org-domein FAQ's
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .org-domeinnamen.