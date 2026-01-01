De .org-community is breed. Terwijl andere domeinen in een specifiek land of een specifieke regio worden gebruikt, wordt het .org-domein voornamelijk door non-profitorganisaties in verschillende landen gebruikt. Dit TLD is perfect voor mensen die op zoek zijn naar gelijkgestemden met wie ze als groep geweldige dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld:

Goede doelen en inzamelingsacties

Humanitaire hulpprogramma's

Culturele en religieuze organisaties

Als je een bedrijf runt, dan kun je .org ook gebruiken voor de landingspagina van je onderneming. Het geeft je klanten de indruk dat je niet alleen je bedrijf aan het promoten bent.