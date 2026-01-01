Kies een .net domein en word een professional
15,99 €BESPAAR 13%13,99 € /1e jr
Registreer nu een .net-domein en word een geloofwaardig merk
Bekijk meer domeinextensies
Gratis WHOIS-privacybescherming
24/7 ondersteuning
Geen technische kennis vereist
Ontvang een gratis .net-domein bij Premium webhosting voor 12 maanden.
Benut het potentieel van een .net-domein
.net is een van de meest gewilde, unieke topleveldomeinen ter wereld en daardoor een uitstekende vervanger voor .com. Het is oorspronkelijk gemaakt voor netwerksites, maar wordt inmiddels gebruikt door allerlei commerciële organisaties.
Waarom zou ik kiezen voor een .net-domein?
Met een .net-domein kun je de reputatie van je merk verbeteren, of je nu een zakelijke website lanceert, of een online portfolio. Omdat dit topleveldomein bekend is bij de meeste internetgebruikers, geeft het je merk een betrouwbare uitstraling. Het grootste voordeel is dat je een grotere kans hebt dat het domein van je voorkeur nog beschikbaar is.
Domeininformatie voor .net
TLD
.net
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Wordt privacybescherming ondersteund?
Ja
Wordt het slot ondersteund?
Ja
Wordt IDN ondersteund?
Ja
Wordt DNSSEC ondersteund?
Ja
ICANN-kosten
0,17 €
Ontdek de mogelijkheden en kies de beste TLD voor je website
Bekijk meer
Koop .ai Domein
Koop .club Domein
Koop .co Domein
Koop .com Domein
Koop .me Domein
Koop .online Domein
Koop .org Domein
Koop .pro Domein
Koop .shop Domein
Koop .site Domein
Koop .space Domein
Koop .store Domein
Koop .tech Domein
Koop .app Domein
Koop .at Domein
Koop .ca Domein
Koop .cc Domein
Koop .ch Domein
Koop .dev Domein
Koop .es Domein
.net-domein FAQ's
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .net-domeinnamen.