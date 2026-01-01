.net is de afkorting van ‘netwerk’. Het is gemaakt voor bedrijven die webgerelateerde diensten en netwerktechnologieën aanbieden, zoals bijvoorbeeld internetproviders.

In de loop van de tijd is het gebruik van de extensie echter algemener geworden. Verisign, de registeroperator van .net, stelt dat er op dit moment meer dan 13 miljoen geregistreerde .net-domeinen zijn. Wanneer het gewenste .com niet beschikbaar is, kiezen steeds meer bedrijven en gebruikers voor de .net-extensie. Bezoekers zien het als een uitstekend alternatief.