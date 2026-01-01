একটি .net ডোমেইন বেছে নিন এবং পেশাদার হন

.net
.net ডোমেইন কী?

বিশ্বজুড়ে সর্বাধিক চাওয়া-পাওয়া, অনন্য শীর্ষ-স্তরের ডোমেনগুলির মধ্যে একটি হওয়ায়, .net হল .com-এর একটি দুর্দান্ত বিকল্প। মূলত নেটওয়ার্ক সাইটগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছিল, জনপ্রিয় ডোমেন এক্সটেনশনটি এখন সকল ধরণের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ।
.net domain

কেন .net ডোমেইন বেছে নেবেন?

  • বিশ্বব্যাপী বিশ্বস্ত, মূল শীর্ষ-স্তরের ডোমেনগুলির মধ্যে একটি
    • \n
  • নেটওয়ার্কিং, অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির জন্য দুর্দান্ত
    • \n
  • বিশ্বব্যাপী একটি পেশাদার এবং বিশ্বাসযোগ্য এক্সটেনশন হিসাবে স্বীকৃত
    • \n
  • .com অনুপলব্ধ থাকলে শক্তিশালী বিকল্প
.net domain

.net এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.net
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
3 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
IDN কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

