.lease ডোমেনের মাধ্যমে লিজ নেওয়া সহজ করুন

৳  7,969.0086% সাশ্রয়
৳  1,109.00 /১ম বছর

সম্পত্তি, যানবাহন, অথবা সরঞ্জাম ভাড়া? একটি .লিজ ডোমেইন এটিকে স্পষ্ট করে তোলে।

.lease
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

কেন .lease ডোমেইন বেছে নেবেন?

যারা সক্রিয়ভাবে ভাড়া নিতে চান তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করুন - এবং আপনার সাইটটিকে তাদের প্রথম গন্তব্য করুন।
  • আপনার ওয়েবসাইটে আসার আগেই দর্শকদের ঠিক কী সম্পর্কে জানতে দিন।
  • প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লিজ-সম্পর্কিত কীওয়ার্ডের জন্য অনুসন্ধান দৃশ্যমানতা উন্নত করুন।
  • লিজিং শিল্পের জন্য উপযুক্ত একটি ডোমেন দিয়ে আপনার কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করুন।
  • যেকোনো ক্ষেত্রে এটিকে মানিয়ে নিন - রিয়েল এস্টেট, অটো লিজিং, প্রযুক্তিগত ভাড়া, বা ব্যবসায়িক সরঞ্জামের জন্য এটি ব্যবহার করুন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.lease ডোমেইন কী?

.lease ডোমেইন হল একটি লক্ষ্যবস্তু শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা একাধিক শিল্প জুড়ে ব্যবসা লিজ দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি রিয়েল এস্টেট, অটোমোটিভ, সরঞ্জাম ভাড়া, বা লিজিং প্ল্যাটফর্মের কোম্পানিগুলির জন্য একটি স্মার্ট পছন্দ যারা একটি স্পষ্ট, বিশ্বাসযোগ্য অনলাইন পরিচয় চান।
এই ডোমেইন এক্সটেনশনটি যোগ্য ট্র্যাফিক আকর্ষণ করতে সাহায্য করে, আপনার ব্র্যান্ডে পেশাদারিত্ব যোগ করে এবং আপনার ওয়েবসাইট খুঁজে পাওয়া এবং মনে রাখা সহজ করে তোলে - বিশেষ করে যারা সক্রিয়ভাবে লিজ নিতে চান তাদের জন্য।
লিজিং সহজ, স্পষ্ট এবং স্মরণীয় করে তুলুন। আজই আপনার .lease ডোমেইন নিবন্ধন করুন এবং অনুসন্ধানকারীদের ভাড়াটেতে পরিণত করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.lease এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.lease
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

