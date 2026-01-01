Simplifiez la location grâce à un domaine .lease
CHF 7.29 /1ère année
Vous louez un bien immobilier, un véhicule ou du matériel ? Un domaine .lease le rend parfaitement clair.
Pourquoi choisir un domaine .lease ?
Entrez en contact avec des personnes qui recherchent activement un logement à louer – et faites de votre site leur premier réflexe.
- Informez vos visiteurs du sujet précis de votre site web avant même qu'ils n'y arrivent.
- Améliorez votre visibilité dans les moteurs de recherche pour les mots-clés liés à la location sur les marchés concurrentiels.
- Renforcez votre autorité grâce à un nom de domaine adapté au secteur de la location.
- Adaptez-le à n'importe quel secteur : immobilier, location automobile, location de matériel informatique ou de matériel professionnel.
Qu'est-ce qu'un domaine .lease ?
Un domaine .lease est une extension de premier niveau ciblée, conçue pour les entreprises de leasing dans de nombreux secteurs. C'est un choix judicieux pour les entreprises immobilières, automobiles, de location de matériel ou les plateformes de leasing qui souhaitent une présence en ligne claire et fiable.
Cette extension de domaine permet d'attirer un trafic qualifié, renforce le professionnalisme de votre marque et facilite la recherche et la mémorisation de votre site web, notamment pour les personnes activement à la recherche d'un logement à louer.
Simplifiez la location, rendez-la claire et mémorable. Enregistrez votre domaine .lease dès aujourd'hui et transformez les visiteurs en locataires.
Informations de domaine pour .lease
TLD
.lease
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15