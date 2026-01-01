Accédez à la Tchéquie avec un domaine .cz
CHF 21.79 /1ère année
Vous souhaitez faire des affaires en République tchèque ? Optez pour un nom de domaine .cz – l’extension de confiance pour les entreprises et les particuliers du pays.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Que signifie un domaine .cz ?
Le domaine .cz est un domaine de premier niveau national (ccTLD) spécifique à la République tchèque, accessible à tous. Nous vous recommandons d'opter pour ce ccTLD si vous envisagez de lancer votre activité en République tchèque, quel que soit votre secteur d'activité ou votre niche.
Réservez votre propre domaine .cz – montrez que votre marque est engagée sur le marché tchèque et faites une bonne première impression auprès de vos partenaires et clients potentiels.
Pourquoi enregistrer un domaine .cz ?
- Un domaine .cz permet à votre marque de gagner en confiance et en visibilité sur le marché tchèque.
- Idéal pour les entreprises et les particuliers ciblant un public tchécophone.
- Améliore le référencement local en s'alignant sur les préférences de recherche spécifiques à la région.