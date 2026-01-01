Qu'est-ce qu'un domaine .ag ?

.ag est le domaine de premier niveau national (ccTLD) officiel d'Antigua-et-Barbuda, un État insulaire des Caraïbes. Au fil des ans, cette extension est devenue populaire auprès des entreprises germanophones, car « AG » signifie simplement société anonyme en allemand.

Le terme « .ag » évoque également l'agriculture, ce qui rend un domaine .ag idéal pour toute personne vendant des fruits, légumes et produits laitiers frais. Réservez votre domaine .ag dès maintenant et profitez de ses nombreux avantages !