Créez un abri pour votre marque avec un domaine .estate
De l'immobilier aux investissements, un domaine .estate donne à votre entreprise un avantage professionnel.
Qu'est-ce qu'un domaine .estate ?
Un domaine .estate est conçu pour le secteur immobilier. Que vous gériez des biens, proposiez des maisons à la vente ou dirigiez une agence immobilière, il offre une adresse web claire et pertinente qui reflète parfaitement votre activité.
Il convient également aux professionnels du droit, de la planification ou de la finance qui s'occupent de successions ou de gestion d'actifs.
Pourquoi choisir un domaine .estate ?
- C’est simple et précis : un signal clair que votre site traite d’immobilier ou de planification successorale.
- Idéal pour les agents et les agences : créez un site mémorable pour vos annonces, vos services ou vos portefeuilles immobiliers.
- Flexible pour tous types de biens : utilisez-le pour le résidentiel, le commercial ou le marché du luxe.
Aidez les moteurs de recherche et vos clients à associer votre domaine à vos services grâce à un domaine .estate.
On se sent bien chez soi. Faites de .estate votre chez-vous.
Informations de domaine pour .estate
TLD
.estate
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui