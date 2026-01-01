Suscitez des conversations en ligne avec un domaine .chat
CHF 42.69ÉCONOMISEZ 89 %CHF 4.89 /1ère année
Le TLD .chat accueille tous les types de dialogue – que vous animiez un podcast, proposiez une assistance en direct, construisiez une communauté ou lanciez un service de messagerie qui rassemble les gens.
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Rassembler les gens, un chat à la fois
Avec l'extension de domaine .chat, indiquez clairement à vos visiteurs ce qu'ils peuvent attendre. Elle est idéale pour les plateformes qui privilégient la communication bidirectionnelle, qu'il s'agisse de services d'assistance client, de forums de discussion, de pages de destination pour podcasts ou de services de chatbot IA.
Outre le fait de susciter l'engagement, un domaine .chat contribue à faire connaître votre marque dans un univers en ligne saturé. Surtout, il véhicule un ton humain, convivial et accessible qui invite les utilisateurs à interagir.
Donnez à votre marque un nom de domaine qui parle à votre public
Un domaine .chat vous permet de positionner votre site comme un lieu d'échanges dynamiques et continus. C'est le choix idéal pour les entreprises qui souhaitent écouter et répondre à leurs clients.
Les créateurs et influenceurs peuvent également tirer profit du choix d'un domaine en .chat. Si votre marque repose sur l'interaction avec votre public, ce domaine vous aide à transformer l'attention en dialogue et les spectateurs en participants.
Si la conversation est au cœur de votre marque, un domaine en .chat le confirme. Et comme les noms de domaine originaux partent vite, c'est le moment d'enregistrer votre nom en .chat idéal avant qu'il ne soit pris.