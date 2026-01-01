Concluez l'affaire avec un domaine .deals
Vous souhaitez promouvoir des offres ou lancer une plateforme de vente en ligne ? Un domaine en .deals attire l’attention.
Pourquoi choisir un domaine .deals ?
Transformez votre site web en un aimant pour les acheteurs avertis et les clients fidèles.
- Améliorez vos taux de clics et démarquez-vous dans les résultats de recherche grâce à un nom de domaine qui évoque les économies et l'urgence.
- Rassurez vos visiteurs : ils sont au bon endroit pour trouver des offres et des promotions.
- Facilitez la recherche et la mémorisation de vos soldes, ventes flash ou campagnes de coupons.
- Utilisez-le pour vos campagnes saisonnières, vos pages d'affiliation, vos inscriptions par e-mail ou un portail de réductions dédié.
Qu'est-ce qu'un domaine .deals ?
Un domaine .deals est un domaine de premier niveau conçu pour les sites web qui mettent en avant des offres, des réductions et des prix spéciaux. Il est idéal pour les détaillants, les affiliés, les sites de commerce électronique et les spécialistes du marketing qui souhaitent créer des campagnes percutantes.
En utilisant l'extension .deals, vous définissez clairement l'objectif de votre site web. C'est un moyen simple d'attirer un trafic plus qualifié, d'améliorer la mémorisation et de renforcer votre crédibilité sur un marché en ligne ultra-concurrentiel.
Prêt à promouvoir plus intelligemment ? Réservez votre domaine .deals dès aujourd’hui et transformez vos offres en opportunités.
Informations de domaine pour .deals
TLD
.deals
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15