Qu'est-ce qu'un domaine .lgbt ?

Un domaine .lgbt est conçu pour soutenir la voix et la visibilité de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. C'est une adresse web significative pour les personnes, les organisations et les entreprises qui souhaitent manifester leur soutien, créer des espaces sûrs ou promouvoir des initiatives inclusives.

Que vous souhaitiez promouvoir une cause, partager des histoires ou créer une plateforme de connexion, l'extension .lgbt donne à votre site un nom qui a du sens.