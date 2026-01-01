.lgbt ডোমেইন দিয়ে পরিচয় উদযাপন করুন

৳  11,409.0087% সাশ্রয়
৳  1,479.00 /১ম বছর

আপনি একজন অ্যাডভোকেট, ব্র্যান্ড, অথবা ব্যক্তি যাই হোন না কেন, .lgbt আপনার বার্তাকে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে।

.lgbt
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

.lgbt ডোমেইন কী?

একটি .lgbt ডোমেইন লেসবিয়ান, গে, উভকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর এবং দৃশ্যমানতা সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি এমন ব্যক্তি, সংস্থা এবং ব্যবসার জন্য একটি অর্থপূর্ণ ওয়েব ঠিকানা যারা সমর্থন দেখাতে, নিরাপদ স্থান তৈরি করতে বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ চালাতে চায়।
আপনি অ্যাডভোকেসি প্রচার করুন, গল্প শেয়ার করুন, অথবা সংযোগের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করুন, .lgbt আপনার সাইটকে একটি উদ্দেশ্যমূলক নাম দেয়।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

কেন .lgbt ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?

একটি .lgbt ডোমেনের মাধ্যমে আপনার সমর্থন প্রদর্শন করুন।

  • এটি অন্তর্ভুক্তির ইঙ্গিত দেয় এবং দর্শকদের দেখায় যে আপনার সাইটটি স্বাগতপূর্ণ, উদ্দেশ্যমূলক এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক।
  • এটি প্রকাশের জন্য স্থান তৈরি করে - এটি ব্লগ, প্রচারণা, অলাভজনক সংস্থা এবং গর্ব-কেন্দ্রিক সামগ্রীর জন্য উপযুক্ত।
  • এটি অনলাইনে দৃশ্যমানতা জোরদার করে এবং LGBT-নির্দিষ্ট সংস্থান অনুসন্ধানকারী দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিশেষভাবে কার্যকর।
যেহেতু এটি বর্ণনামূলক এবং কম ব্যবহৃত হয়, তাই আপনি একটি অনন্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অনলাইন স্থানের জন্য সেরা ডোমেইন নামটি পেতে পারেন।
.lgbt ডোমেইন দিয়ে ভালোবাসাকে সমর্থন করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.lgbt এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.lgbt
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

