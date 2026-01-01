Was ist eine .lgbt-Domain?

Eine .lgbt-Domain dient dazu, die Stimmen und die Sichtbarkeit der lesbischen, schwulen, bisexuellen und transgender Community zu stärken. Sie ist eine aussagekräftige Webadresse für Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen, die ihre Unterstützung zeigen, sichere Räume schaffen oder inklusive Initiativen vorantreiben möchten.

Egal ob Sie sich für bestimmte Anliegen einsetzen, Geschichten teilen oder eine Plattform zur Vernetzung schaffen möchten, .lgbt verleiht Ihrer Website einen Namen mit Aussagekraft.