Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter

Célébrez l'identité avec un domaine .lgbt

81,99  €ÉCONOMISEZ 87 %
10,99  € /1ère année

Que vous soyez un militant, une marque ou un individu, .lgbt contribue à faire briller votre message.

.lgbt
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Qu'est-ce qu'un domaine .lgbt ?

Un domaine .lgbt est conçu pour soutenir la voix et la visibilité de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. C'est une adresse web significative pour les personnes, les organisations et les entreprises qui souhaitent manifester leur soutien, créer des espaces sûrs ou promouvoir des initiatives inclusives.
Que vous souhaitiez promouvoir une cause, partager des histoires ou créer une plateforme de connexion, l'extension .lgbt donne à votre site un nom qui a du sens.
Le curseur de la souris pointe vers une page web affichant le texte « www », indiquant une adresse de site web.

Pourquoi enregistrer un domaine .lgbt ?

Affirmez votre soutien avec un domaine .lgbt.

  • Il symbolise l'inclusion et montre aux visiteurs que votre site est accueillant, engagé et tourné vers la communauté.
  • Il offre un espace d'expression : idéal pour les blogs, les campagnes, les associations et les contenus liés à la fierté LGBTQ+.
  • Il renforce la visibilité en ligne et est particulièrement efficace pour toucher les publics à la recherche de ressources spécifiques aux personnes LGBTQ+.
Parce qu'il est descriptif et peu utilisé, vous pouvez obtenir le meilleur nom de domaine pour un espace en ligne unique et inclusif.
Soutenez l'amour avec un domaine .lgbt.
Schéma illustrant un réseau avec une serrure et une clé, symbolisant la sécurité et le contrôle d'accès dans les systèmes numériques.

Explorez les possibilités et choisissez le meilleur TLD pour votre site web

.ai

.art

.click

.com

.eu

.fr

.fun

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

Voir plus

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.