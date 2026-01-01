Feiere deine Identität mit einer .lgbt-Domain
Ob Sie sich für die Rechte von LGBTQ+ einsetzen, eine Marke vertreten oder einfach nur eine Person sind – .lgbt hilft Ihrer Botschaft, Wirkung zu erzielen.
Was ist eine .lgbt-Domain?
Eine .lgbt-Domain dient dazu, die Stimmen und die Sichtbarkeit der lesbischen, schwulen, bisexuellen und transgender Community zu stärken. Sie ist eine aussagekräftige Webadresse für Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen, die ihre Unterstützung zeigen, sichere Räume schaffen oder inklusive Initiativen vorantreiben möchten.
Egal ob Sie sich für bestimmte Anliegen einsetzen, Geschichten teilen oder eine Plattform zur Vernetzung schaffen möchten, .lgbt verleiht Ihrer Website einen Namen mit Aussagekraft.
Warum sollte man eine .lgbt-Domain registrieren?
Zeigen Sie Ihre Unterstützung mit einer .lgbt-Domain.
- Sie signalisiert Inklusivität und zeigt Besuchern, dass Ihre Website einladend, bewusst und gemeinschaftsorientiert ist.
- Sie schafft Raum für Meinungsäußerung – ideal für Blogs, Kampagnen, gemeinnützige Organisationen und Inhalte rund um das Thema Pride.
- Sie stärkt die Online-Sichtbarkeit und ist besonders effektiv, um Zielgruppen zu erreichen, die nach LGBT-spezifischen Ressourcen suchen.
Weil er beschreibend und wenig gebräuchlich ist, können Sie sich den besten Domainnamen für einen einzigartigen und inklusiven Online-Raum sichern.
Zeigen Sie Ihre Unterstützung für die Liebe mit einer .lgbt-Domain.
Domaininformationen für .lgbt
TLD
.lgbt
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €