Skalieren Sie Ihre Marke mit einer .enterprises-Domain.
35,99 €83 % SPAREN5,99 € /im 1. Jahr
Eine .enterprises-Domain zeigt der Welt, dass Sie es mit Wachstum, Wirkung und dem Aufbau in großem Maßstab ernst meinen.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .enterprises-Domain?
Eine .enterprises-Domain ist für Unternehmen mit großen Zielen konzipiert. Ob Sie eine wachsende Unternehmensgruppe leiten, ein Netzwerk mit mehreren Marken betreiben oder Ihre Geschäftstätigkeit in verschiedenen Regionen steuern – diese Domain verleiht Ihrer Website eine starke und autoritative Ausstrahlung.
Zeigen Sie, dass Sie nicht einfach nur ein weiteres Unternehmen sind... Sie bauen ein Unternehmen auf.
Warum sollte man sich für eine .enterprises-Domain entscheiden?
- Es positioniert Sie für Wachstum. Lassen Sie Ihre Domain Ihre Ambitionen, Ihre Größe und Ihre Struktur widerspiegeln.
- Nutzen Sie sie, um mehrere Marken, Projekte oder Dienstleistungen zu vereinen.
- Es ermöglicht Ihnen, einfacher einen einprägsamen, professionellen Namen zu sichern als mit herkömmlichen Domainendungen.
Ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind, eine .enterprises-Domain hilft Ihnen dabei, sich von der Konkurrenz abzuheben.
Erweitern Sie Ihr Geschäftsfeld mit einer .enterprises-Domain.
Domaininformationen für .enterprises
TLD
.enterprises
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja