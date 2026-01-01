Hosten Sie Ihre Dienste mit einer .host-Domain.
.host-Domains sind ideal für Webhoster, Internetdienstanbieter, Rechenzentrumsbetreiber oder alle, die in der Reise- und Gastgewerbebranche tätig sind.
Zeigen Sie, dass Sie Ihr Hosting mit einer .host-Domain betreiben.
Eine .host-Domain ist eine generische Top-Level-Domain (gTLD), die speziell für die Hosting-Branche entwickelt wurde und von jedem registriert werden kann. Neben Webhosting, Reselling, Cloud-Diensten und Rechenzentren ist sie die perfekte Wahl für jedes Hosting-Unternehmen – egal ob es sich um die Vermietung von Unterkünften oder die Organisation von Veranstaltungen handelt.
Registrieren Sie noch heute Ihre eigene .host-Domain und steigen Sie mit Zuversicht in die Hosting-Branche ein.
Warum sollte man eine .host-Domain kaufen?
Eine .host-Domain bietet zahlreiche Möglichkeiten für jeden Hoster.
Erstens ist die Verfügbarkeit deutlich höher als bei herkömmlichen .com- oder .net-Domains – Sie haben somit mehr Auswahlmöglichkeiten für Ihr Unternehmen. Zweitens lässt sich leichter eine einprägsame und markenfähige Domain erstellen – jeder weiß, was „Host“ bedeutet.
Und schließlich kennt eine .host-Domain keine Grenzen – sie ist eine hervorragende Wahl, wenn Sie planen, in weitere englischsprachige Märkte einzusteigen.