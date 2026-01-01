.de Domain noch heute registrieren
12,99 €85 % SPAREN1,99 € /im 1. Jahr
Bauen Sie Ihre Online-Präsenz auf und erobern Sie den deutschen Markt. Registrieren Sie Ihre .de-Domain noch heute.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
.de – Eine angesehene Domainendung in Deutschland
Wenn Ihre Website deutsche Nutzer ansprechen und überzeugen soll, kann Ihnen die länderspezifische Top-Level-Domain .de dabei helfen. Als Europas größte Volkswirtschaft zieht Deutschland Millionen von Unternehmen auf der ganzen Welt an. Positionieren Sie Ihre Seite mit der .de-Domainendung dementsprechend.
Warum sollten Sie eine .de-Domain kaufen?
Die .de-Domain signalisiert deutschen Nutzern sofort, dass Ihre Website in deutscher Sprache verfügbar ist, in deutscher Währung (Euro) rechnet und lokale Zahlungsoptionen akzeptiert. Besser noch, Ihre Website erreicht mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Spitzenposition in den lokalen Suchergebnissen – und gewinnt so mehr Traffic und Autorität in Ihrer Branche.
.de Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .de-Domain