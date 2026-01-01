Pflege beginnt mit einer .healthcare-Domain
Eine vertrauenswürdige Domain für medizinische Anbieter, Wellness-Marken und gesundheitsbezogene Plattformen.
Warum eine .healthcare-Domain wählen?
Zeigen Sie Patienten und Partnern, dass Ihre Website zielgerichtet, professionell und hilfsbereit ist.
- Machen Sie Ihren Besuchern deutlich, dass Ihre Website sich dem Thema Gesundheit und Pflege widmet.
- Schaffen Sie sofort Vertrauen – nutzen Sie eine Domain, die Zuverlässigkeit und Branchenrelevanz widerspiegelt.
- Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen – steigern Sie die Bekanntheit von Dienstleistungen wie Kliniken, Telemedizin oder Wellnessprogrammen.
- Unterstützen Sie alle Arten der Versorgung – ideal für Anbieter, Plattformen, Bildungseinrichtungen oder Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens.
Was ist eine .healthcare-Domain?
Eine .healthcare-Domain ist eine Top-Level-Domain, die für Fachleute und Unternehmen im Medizin- und Wellnessbereich entwickelt wurde. Sie wird häufig von Kliniken, Krankenhäusern, Health-Tech-Startups, Bildungseinrichtungen und gemeinnützigen Organisationen genutzt, die sich für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einsetzen.
Die Verwendung dieser Domain erhöht die Legitimität, verbessert die Verständlichkeit und macht Ihre digitale Präsenz leichter auffindbar und vertrauenswürdig – insbesondere in einer Branche, in der Genauigkeit und Professionalität unerlässlich sind.
Domaininformationen für .healthcare
TLD
.healthcare
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €