Machen Sie Ihren Hub mit einer .center-Domain bekannt.

33,99  €85 % SPAREN
4,99  € /im 1. Jahr

Eine .center-Domain ist für Zentren, Kliniken oder Organisationen gedacht, um Informationen oder Dienstleistungen online zu zentralisieren.

.center
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was bedeutet eine .center-Domain?

Die .center-Domain eignet sich für Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen, die einen zentralen Ort oder Fokuspunkt – ob physisch oder digital – hervorheben möchten.
Denken Sie an Coworking-Spaces, Callcenter, Fitnessstudios, Kulturzentren oder Selbsthilfegruppen.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum sollte man eine .center-Domain registrieren?

Eine .center-Domain verleiht Ihrer Website Bedeutung und Struktur. Sie signalisiert den Nutzern, dass sie an einem zentralen Ort ankommen – einem Ort, an dem etwas passiert, wo Menschen sich vernetzen, lernen oder Unterstützung erhalten.
Es ist vielseitig, noch wenig genutzt und besser verfügbar als herkömmliche Domainendungen. Egal, ob Sie Ressourcen zentralisieren, eine lokale Präsenz aufbauen oder einfach nur eine aussagekräftige Domain benötigen – .center erfüllt alle Anforderungen.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .center-Domain und machen Sie Ihre Website zu dem Ort, an den alle immer wieder zurückkehren.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.