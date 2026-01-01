Lassen Sie Ihre Ideen mit einer .glass-Domain erstrahlen.

73,99  €39 % SPAREN
44,99  € /im 1. Jahr

Eine .glass-Domain verleiht Ihrer Website ein klares, modernes Erscheinungsbild.

.glass
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Warum eine .glass-Domain wählen?

Gestalten Sie eine Domain, die Klarheit, Innovation und handwerkliches Können widerspiegelt.
  • Definieren Sie Ihre Nische und zeigen Sie Ihren Besuchern, dass Sie sich auf Produkte, Dienstleistungen oder Technologien rund um Glas spezialisiert haben.
  • Schaffen Sie eine elegante und einprägsame Marke in einer Branche, in der Qualität zählt.
  • Vermitteln Sie Professionalität und Zielstrebigkeit vom ersten Moment an, in dem Ihre URL erscheint.
  • Nutzen Sie sie für E-Commerce, Portfolios von Kunsthandwerkern, Produktpräsentationen oder Rechercheseiten.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Was ist eine .glass-Domain?

Eine .glass-Domain ist eine Top-Level-Domain für Unternehmen und Kreative aus der Glasbranche – sei es durch physische Produkte, kreative Arbeiten oder innovative Technologien. Sie ist beliebt bei Künstlern, Herstellern, Optikexperten und Technologieentwicklern.
Diese Domain-Erweiterung hebt Ihre Domain hervor und signalisiert klar, was Sie anbieten. Sie ist eine elegante und stilvolle Wahl für Marken, die Wert auf Präzision, Klarheit und Qualität legen.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .glass

TLD
.glass
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €

