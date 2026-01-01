Lassen Sie Ihre Ideen mit einer .glass-Domain erstrahlen.
Eine .glass-Domain verleiht Ihrer Website ein klares, modernes Erscheinungsbild.
Warum eine .glass-Domain wählen?
Gestalten Sie eine Domain, die Klarheit, Innovation und handwerkliches Können widerspiegelt.
- Definieren Sie Ihre Nische und zeigen Sie Ihren Besuchern, dass Sie sich auf Produkte, Dienstleistungen oder Technologien rund um Glas spezialisiert haben.
- Schaffen Sie eine elegante und einprägsame Marke in einer Branche, in der Qualität zählt.
- Vermitteln Sie Professionalität und Zielstrebigkeit vom ersten Moment an, in dem Ihre URL erscheint.
- Nutzen Sie sie für E-Commerce, Portfolios von Kunsthandwerkern, Produktpräsentationen oder Rechercheseiten.
Was ist eine .glass-Domain?
Eine .glass-Domain ist eine Top-Level-Domain für Unternehmen und Kreative aus der Glasbranche – sei es durch physische Produkte, kreative Arbeiten oder innovative Technologien. Sie ist beliebt bei Künstlern, Herstellern, Optikexperten und Technologieentwicklern.
Diese Domain-Erweiterung hebt Ihre Domain hervor und signalisiert klar, was Sie anbieten. Sie ist eine elegante und stilvolle Wahl für Marken, die Wert auf Präzision, Klarheit und Qualität legen.
Domaininformationen für .glass
TLD
.glass
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €