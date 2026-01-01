Machen Sie Ihr Unternehmen mit einer .am-Domain bekannt.

43,99  € /im 1. Jahr

Finden und registrieren Sie Ihre .am-Domain mit wenigen Klicks.

.am
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Erweitern Sie Ihr Geschäft in Armenien

.am ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Armenien. Egal, ob Sie ein lokales Unternehmen führen oder Ihren Markt auf die Kaukasusregion ausdehnen möchten, .am ist die ideale Domainendung, um mit armenischsprachigen Menschen in Kontakt zu treten, die mit Dram bezahlen.
Registrieren Sie noch heute Ihre .am-Domain und bauen Sie Vertrauen bei armenischen Kunden auf, indem Sie eine Domainendung verwenden, die sie kennen und schätzen.
.am-Domain

Werden Sie kreativ mit einer .am-Domain

Obwohl .am die offizielle armenische Top-Level-Domain ist, steht sie jedem offen, unabhängig von der Nationalität. Daher eignet sie sich hervorragend für kreative Domain-Hacks, wie beispielsweise instagr.am, computerprogr.am und buybefore12.am.
Die Endung .am, kurz für „Amplitudenmodulation“ im Rundfunk, eignet sich auch ideal für Radiosender, Podcasts und Streaming-Anbieter. Mit .am wissen Ihre Besucher sofort, dass Ihre Website Audioinhalte anbietet.
.am-Domain

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.