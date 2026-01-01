Was ist eine .management-Domäne?

Eine .management-Domain ist für Fachleute, Unternehmen und Plattformen konzipiert, die sich auf Organisation, Führung oder Beratung spezialisieren.

Es eignet sich hervorragend für Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, Personalberater, Projektmanager oder alle, die Struktur und Fachwissen anbieten.