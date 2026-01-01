একটি .management ডোমেনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নিয়ে নেতৃত্ব দিন

আপনার কাজ আত্মবিশ্বাসের সাথে উপস্থাপন করুন, আপনি পরামর্শ করছেন, দল পরিচালনা করছেন, অথবা পরিষেবা প্রদান করছেন, যাই হোক না কেন।

.management
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

.management ডোমেইন কী?

একটি .management ডোমেইন এমন পেশাদার, সংস্থা এবং প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা সংগঠন, নেতৃত্ব বা পরামর্শে বিশেষজ্ঞ।
এটি ব্যবসায়িক পরিষেবা প্রদানকারী, এইচআর পরামর্শদাতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, অথবা কাঠামো এবং দক্ষতা প্রদানকারী যে কারও জন্যই উপযুক্ত।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

কেন একটি .management ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?

  • এটি পরামর্শ, এইচআর, প্রকল্প তত্ত্বাবধান, অথবা ব্যবসায়িক নেতৃত্বের জন্য আদর্শ।
  • একটি ফোকাসড ডোমেইন ক্লায়েন্ট এবং টিমের সাথে আস্থা তৈরি করতে সাহায্য করে।
  • এটি আপনার সাইটকে প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধান ফলাফলে দেখাতে সাহায্য করে।
  • এটি .com এর তুলনায় কম ভিড়যুক্ত, যা আপনাকে আপনার পছন্দের নামটি সুরক্ষিত করার জন্য আরও বিকল্প দেয়।
আপনার সেরা কাজটি প্রদর্শন করে এমন একটি .management ডোমেন বেছে নিয়ে দুর্দান্ত নেতৃত্ব প্রদর্শন করুন।
একটি .management ডোমেন নিয়ে এগিয়ে যান।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.management এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.management
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ

