একটি .management ডোমেনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নিয়ে নেতৃত্ব দিন
আপনার কাজ আত্মবিশ্বাসের সাথে উপস্থাপন করুন, আপনি পরামর্শ করছেন, দল পরিচালনা করছেন, অথবা পরিষেবা প্রদান করছেন, যাই হোক না কেন।
.management ডোমেইন কী?
কেন একটি .management ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?
- এটি পরামর্শ, এইচআর, প্রকল্প তত্ত্বাবধান, অথবা ব্যবসায়িক নেতৃত্বের জন্য আদর্শ।
- একটি ফোকাসড ডোমেইন ক্লায়েন্ট এবং টিমের সাথে আস্থা তৈরি করতে সাহায্য করে।
- এটি আপনার সাইটকে প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধান ফলাফলে দেখাতে সাহায্য করে।
- এটি .com এর তুলনায় কম ভিড়যুক্ত, যা আপনাকে আপনার পছন্দের নামটি সুরক্ষিত করার জন্য আরও বিকল্প দেয়।
.management এর ডোমেন তথ্য
