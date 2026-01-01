.golf ডোমেইন দিয়ে একটা গর্ত করো

৳  9,199.0093% সাশ্রয়
৳  619.00 /১ম বছর

কান্ট্রি ক্লাব এবং পেশাদার দোকান থেকে শুরু করে প্রশিক্ষক এবং ভক্ত, একটি .golf ডোমেইন আপনাকে একটি বার্ডি স্কোর করবে।

.golf
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

.golf ডোমেইন কী?

একটি .golf ডোমেইন খেলার সাথে সম্পর্কিত সবকিছুর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে: কোর্স, সরঞ্জাম, ইভেন্ট, সম্প্রদায় এবং কোচিং।
আপনি যদি কোনও গল্ফ ক্লাবের প্রচারণা করেন, কোনও টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেন, অথবা কোনও ব্র্যান্ড চালু করেন, তবে এই ডোমেইনটি দর্শকদের ঠিক কী সম্পর্কে বলতে পারে।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

কেন .golf ডোমেইন বেছে নেবেন?

  • এটি আপনাকে আরও ভালো প্রাপ্যতা প্রদান করে। জেনেরিক ডোমেনের তুলনায় আপনার ব্র্যান্ড বা ক্লাবের নাম সুরক্ষিত করা সহজ।
  • এটি আপনার সম্প্রদায়ের জন্য সমর্থন দেখায় - এটি ফ্যান সাইট, ফোরাম, লীগ এবং স্থানীয় গল্ফ নেটওয়ার্কগুলির জন্য দুর্দান্ত।
  • এটি পেশাদার এবং স্মরণীয়, একটি ডোমেন এক্সটেনশন যা আপনার অনলাইন উপস্থিতিতে আরও উজ্জ্বলতা যোগ করে।
আপনার ব্র্যান্ডকে আলাদা করে এমন একটি বিশেষ ডোমেনের মাধ্যমে সঠিক লোকেদের কাছে পৌঁছান।
আপনার .golf ডোমেইনটি সুরক্ষিত করুন এবং আপনার ওয়েবসাইটটিকে এমন একটি নাম দিন যা স্কোর করে।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.golf এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.golf
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।