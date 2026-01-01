একটি .group ডোমেনের মাধ্যমে আপনার লোকেদের একত্রিত করুন

দল, সম্প্রদায়, সমবায় ব্র্যান্ড এবং অন্যান্য সহযোগিতা-ভিত্তিক ধারণার জন্য তৈরি, একটি .group ডোমেইন আপনাকে আলাদা করে। এটি সংক্ষিপ্ত, স্মরণীয় এবং মানুষকে একত্রিত করার জন্য তৈরি।

টিমের জন্য তৈরি, সংযোগের জন্য তৈরি

একটি .group ডোমেইন সহযোগী প্রকল্পের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি ভাগ করা উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেয়, যা এটিকে এমন প্রকল্প বা ব্র্যান্ডের জন্য আদর্শ করে তোলে যা মানুষ একত্রিত হয়।
ফোরাম থেকে শুরু করে টাস্ক ফোর্স, সামাজিক কারণ থেকে শুরু করে শেয়ার্ড ব্র্যান্ড, .group ডোমেইন এক্সটেনশন আপনার সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে জীবন্ত করে তোলে একটি নাম দিয়ে যা বলে, "আমরা একসাথে আছি।"
আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার .group প্রকল্পটি প্রদর্শন করুন

আপনার প্রধান ওয়েবসাইট, ব্যক্তিগত সদস্যের এলাকা, অথবা একটি ডেডিকেটেড প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত, একটি .group ডোমেইন নমনীয় এবং পেশাদার, আপনি এটি যেভাবেই ব্যবহার করুন না কেন।
আপনার আদর্শ .group ডোমেইনটি অন্য কেউ দখল করার আগেই সুরক্ষিত করুন। Hostinger এর সাথে, এটি দ্রুত, সহজ এবং আমাদের নির্ভরযোগ্য ডোমেইন পরিচালনার সরঞ্জামগুলির দ্বারা সমর্থিত।
