একটি .gifts ডোমেন দিয়ে আপনার ব্র্যান্ডটি সম্পূর্ণ করুন

৳  5,149.0086% সাশ্রয়
৳  739.00 /১ম বছর

ই-কমার্স থেকে শুরু করে উপহার নির্দেশিকা পর্যন্ত, একটি .gifts ডোমেইন আপনাকে মনে রাখার মতো একটি সাইট তৈরি করতে সাহায্য করে।

.gifts
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

.gifts ডোমেইন কী?

আপনি ব্যবসায়িক হোন বা ব্যক্তিগত স্রষ্টা, আপনার ব্যক্তিগতকৃত জিনিসপত্র, উপহারের ধারণা, এমনকি অনন্য প্রচারের জন্য .gifts ডোমেইনই হল নিখুঁত ঠিকানা।
এটি সেইসব ব্র্যান্ডের জন্য আদর্শ যারা URL থেকে আবেগ, উদযাপন এবং অর্থপূর্ণ সংযোগ জাগিয়ে তুলতে চান।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

কেন .gifts ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?

একটি .gifts ডোমেন দিয়ে নিজেকে আলাদা করে তুলুন।

  • অনুমান বাদ দিন এবং অবিলম্বে দর্শকদের বলুন আপনার সাইটটি কী সম্পর্কে।
  • এটি ব্যক্তিগতকৃত বা মৌসুমী পণ্য বিক্রি করে এমন ই-কমার্স স্টোরের জন্য উপযুক্ত।
  • এটি সংক্ষিপ্ত এবং স্মরণীয়। মনে রাখা এবং ভাগ করা সহজ, বিশেষ করে ছুটির দিন এবং ইভেন্টের সময়।
  • এটি আপনাকে আরও ডোমেন নামের বিকল্প দেয়। এটি .com বা .net এর তুলনায় কম স্যাচুরেটেড, যা আপনাকে আপনার ব্র্যান্ড নাম সুরক্ষিত করার একটি ভাল সুযোগ দেয়।
.gifts ডোমেইন কন্টেন্ট মার্কেটিংয়ের জন্যও আদর্শ। উপহার নির্দেশিকা, সুপারিশ সাইট এবং অ্যাফিলিয়েট ব্লগের জন্য এটি ভালো কাজ করে।
.gifts ডোমেইন হলো এমন একটি উপহার যা ক্রমাগত দান করে।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.gifts এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.gifts
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

