CHF  33.8986 % SPAREN
CHF  4.89 /im 1. Jahr

Von E-Commerce bis hin zu Geschenkratgebern – eine .gifts-Domain hilft Ihnen dabei, eine Website zu erstellen, die in Erinnerung bleibt.

Was ist eine .gifts-Domain?

Egal ob Sie ein Unternehmen oder ein einzelner Kreativer sind, eine .gifts-Domain ist der perfekte Ort für Ihre personalisierten Artikel, Geschenkideen oder auch einzigartige Werbeaktionen.
Es ist ideal für Marken, die direkt über die URL Emotionen, Feierlichkeiten und bedeutungsvolle Verbindungen hervorrufen möchten.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum sollte man eine .gifts-Domain registrieren?

Heben Sie sich mit einer .gifts-Domain von der Masse ab.

  • Machen Sie Schluss mit dem Rätselraten und zeigen Sie Ihren Besuchern sofort, worum es auf Ihrer Website geht.
  • Ideal für Online-Shops mit personalisierten oder saisonalen Produkten.
  • Kurz und einprägsam. Leicht zu merken und weiterzuverbreiten, besonders an Feiertagen und bei besonderen Anlässen.
  • Mehr Domainnamen-Optionen stehen Ihnen zur Verfügung. Die Domain ist weniger stark frequentiert als .com oder .net, wodurch Sie Ihre Marke besser sichern können.
Eine .gifts-Domain eignet sich auch ideal für Content-Marketing. Sie ist gut geeignet für Geschenkratgeber, Empfehlungsseiten und Affiliate-Blogs.
Eine .gifts-Domain ist ein Geschenk, das immer wieder Freude bereitet.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .gifts

TLD
.gifts
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

