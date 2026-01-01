Sorgen Sie mit einer .cleaning-Domain für einen makellosen ersten Eindruck.

CHF  70.0930 % SPAREN
CHF  49.09 /im 1. Jahr

Eine .cleaning-Domain sagt Besuchern genau, was Sie tun – und schafft so von Anfang an Vertrauen.

.cleaning
Warum eine .cleaning-Domain wählen?

Machen Sie Ihren Domainnamen zu Ihrem stärksten Marketinginstrument.
  • Machen Sie Ihren Besuchern klar, dass sich Ihre Website um Reinigungsdienstleistungen dreht – ganz ohne Rätselraten.
  • Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden und geben Sie ihnen Sicherheit bei der Auswahl Ihrer Dienstleistung mit einer klaren, professionellen Domain.
  • Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit mit einer suchwortreichen Domain-Endung, die den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe entspricht.
  • Nutzen Sie sie für Wohnungsreinigungen, Büroreinigungen, Nischendienstleistungen oder auch Franchise-Plattformen.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Was ist eine .cleaning-Domain?

Eine .cleaning-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für Reinigungsfachkräfte und -unternehmen entwickelt wurde. Von Anbietern für private und gewerbliche Reinigungsdienste bis hin zu Geräteherstellern und Buchungsplattformen – sie verhilft Ihrer Marke zu einer zielgerichteten und glaubwürdigen Online-Präsenz.
Besonders in wettbewerbsintensiven lokalen Märkten, wo Vertrauen und Transparenz unerlässlich sind, ist dies von Vorteil. Eine .cleaning-Domain macht Ihr Unternehmen leichter auffindbar – und somit auch leichter auswählbar.
Optimieren Sie Ihre Online-Präsenz mit einer Domain, die genauso hart arbeitet wie Sie.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .cleaning

TLD
.cleaning
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

