Was ist eine .cab-Domain?

Eine .cab-Domain ist darauf ausgelegt, Menschen von A nach B zu bringen – von traditionellen Taxiunternehmen bis hin zu modernen Fahrdienstvermittlungsplattformen. Sie ist intuitiv und vermittelt sofort, worum es auf Ihrer Website geht.

Egal, ob Sie einen lokalen Taxidienst betreiben, eine App auf den Markt bringen oder eine Buchungsplattform erstellen, eine .cab-Domain verbindet Ihre Marke mit Mobilität und Komfort.