Buchen Sie eine Fahrt mit einer .cab-Domain

CHF  30.5968 % SPAREN
CHF  9.69 /im 1. Jahr

Taxiunternehmen oder Taxifahrer? Dann ist die .cab-Domain die perfekte Möglichkeit, Ihre Dienstleistungen zu präsentieren.

.cab
Was ist eine .cab-Domain?

Eine .cab-Domain ist darauf ausgelegt, Menschen von A nach B zu bringen – von traditionellen Taxiunternehmen bis hin zu modernen Fahrdienstvermittlungsplattformen. Sie ist intuitiv und vermittelt sofort, worum es auf Ihrer Website geht.
Egal, ob Sie einen lokalen Taxidienst betreiben, eine App auf den Markt bringen oder eine Buchungsplattform erstellen, eine .cab-Domain verbindet Ihre Marke mit Mobilität und Komfort.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum sollte man eine .cab-Domain registrieren?

Eine .cab-Domain hilft Ihnen, potenzielle Kunden zu erreichen:

  • Machen Sie potenziellen Fahrgästen und Kunden Ihr Angebot sofort bekannt.
  • Verbessern Sie Ihre lokale Suchmaschinenoptimierung (SEO) und sorgen Sie dafür, dass Ihre Website in relevanten Suchergebnissen in Ihrer Region erscheint.
  • Die Domain ist leicht zu merken, einzugeben und weiterzugeben – ideal für Empfehlungen.
Egal, ob Sie schon seit Jahrzehnten Taxifahrer sind oder gerade erst anfangen, eine .cab-Domain wird Ihr lokales Geschäft ankurbeln.
Sichern Sie sich noch heute eine .cab-Domain und generieren Sie Traffic.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .cab

TLD
.cab
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja

