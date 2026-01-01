Die Endung .store ist eine Top-Level-Domain (TLD), die den Zweck Ihrer Website sofort erkennen lässt. Sie ist eine gute Wahl für große und kleine Unternehmen, die in die Welt des E-Commerce einsteigen wollen, unabhängig davon, ob sie bereits eine Website haben oder nicht.

Ob Sie also Ihre aktuelle Website um eine Shop-Seite erweitern oder eine neue Website für Ihr neues Online-Geschäft erstellen wollen, eine .store TLD ist eine gute Möglichkeit, potenziellen Kunden zu zeigen, dass Sie hier sind, um ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, auf die sie gewartet haben.