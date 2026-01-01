Mit einer .cat Domain in Katalonien sichtbar werden

Registrieren Sie Ihre .cat Domain und treten Sie mit dem katalanischen Publikum in Verbindung.

.cat
Was ist eine .cat Domain?

.cat ist eine gesponserte generische Top-Level-Domain (TLD) für die katalanische Sprache, die von über 9 Millionen Menschen in den autonomen Regionen Katalonien und Valencia gesprochen wird. Außerhalb Spaniens gibt es katalanischsprachige Gemeinschaften auch in Andorra, Frankreich und Italien.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .cat Domain und zeigen Sie, dass Ihre Website die katalanische Kultur und Tradition würdigt. Warten Sie nicht zu lange – Domainhändler sind immer auf der Suche nach attraktiven .cat Namen.
.cat Domain

Warum eine .cat Domain registrieren?

  • Keine geografischen Einschränkungen, dennoch ist die .cat Domain für katalanische Inhalte oder kulturelle Förderung reserviert.
  • Geeignet für persönliche Blogs, Online-Shops oder Business-Websites.
  • Signalisiert Nutzern, dass Ihre Website der katalanischen Gemeinschaft dient.
  • Baut Vertrauen und Relevanz auf – und führt zu mehr Klicks und Kunden.
.cat Domain

