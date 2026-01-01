Was ist eine .cat Domain?

.cat ist eine gesponserte generische Top-Level-Domain (TLD) für die katalanische Sprache, die von über 9 Millionen Menschen in den autonomen Regionen Katalonien und Valencia gesprochen wird. Außerhalb Spaniens gibt es katalanischsprachige Gemeinschaften auch in Andorra, Frankreich und Italien.

