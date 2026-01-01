.cat ডোমেনের মাধ্যমে কাতালোনিয়ায় দেখা করুন

আপনার .cat ডোমেইন নিবন্ধন করুন এবং কাতালান দর্শকদের সাথে সংযুক্ত হন।

.cat ডোমেইন কী?

.cat হল কাতালান ভাষার জন্য একটি স্পন্সরড জেনেরিক টপ-লেভেল ডোমেইন (TLD), যা কাতালোনিয়া এবং ভ্যালেন্সিয়ার স্বায়ত্তশাসিত স্পেন অঞ্চল জুড়ে 9 মিলিয়নেরও বেশি লোকের দ্বারা কথা বলা হয়। স্পেনের বাইরে, আন্দোরা, ফ্রান্স এবং ইতালিতেও কাতালান-ভাষী সম্প্রদায় বিদ্যমান।
আজই একটি .cat ডোমেইন নিশ্চিত করুন এবং দেখান যে আপনার ওয়েবসাইট কাতালান সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য উদযাপন করে। অপেক্ষা করবেন না - ডোমেইন ফ্লিপাররা সর্বদা দুর্দান্ত .cat নামের সন্ধানে থাকে।
কেন .cat ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?

  • কোনও ভৌগোলিক বিধিনিষেধ নেই, তবে .cat ডোমেনটি কাতালান সামগ্রী বা সাংস্কৃতিক প্রচারের জন্য সংরক্ষিত।
  • ব্যক্তিগত ব্লগ, ই-কমার্স স্টোর বা ব্যবসায়িক ওয়েবসাইটের জন্য উপযুক্ত।
  • ব্যবহারকারীদের কাছে সংকেত দেয় যে আপনার সাইটটি কাতালান সম্প্রদায়কে সেবা প্রদান করে।
  • বিশ্বাস এবং প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করে, যার ফলে আরও ক্লিক এবং গ্রাহক তৈরি হয়।
