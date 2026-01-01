একটি .camp ডোমেন দিয়ে আপনার নিজস্ব স্থান তৈরি করুন
রিট্রিট, আউটডোর অ্যাডভেঞ্চার, বুটক্যাম্প, অথবা সৃজনশীল কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত।
.camp ডোমেইন কী?
কেন .camp ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?
- এটি আপনার ব্র্যান্ডকে স্মরণীয় করে তোলে - এটি .com বা .org এর মতো জেনেরিক ডোমেনের একটি নতুন বিকল্প।
- এটি বিশেষ দর্শকদের জন্য আদর্শ, যা আপনাকে ভাগ করা লক্ষ্য সহ একটি সম্প্রদায়ের সাথে আপনার বার্তাগুলি তৈরি করতে দেয়।
- এটি কেবল তাঁবুতে থাকার চেয়েও বেশি কিছুর জন্য কাজ করে। বুটক্যাম্প, আর্ট রিট্রিট বা ভার্চুয়াল ইভেন্ট কোডিংয়ের জন্য এটি ব্যবহার করুন।
.camp এর ডোমেন তথ্য
