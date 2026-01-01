একটি .camp ডোমেন দিয়ে আপনার নিজস্ব স্থান তৈরি করুন

৳  8,829.0093% সাশ্রয়
৳  619.00 /১ম বছর

রিট্রিট, আউটডোর অ্যাডভেঞ্চার, বুটক্যাম্প, অথবা সৃজনশীল কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত।

.camp
.camp ডোমেইন কী?

.camp ডোমেইন হলো একত্রিত হওয়া, শেখা এবং অন্বেষণ করা। সেটা গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প, ফিটনেস বুটক্যাম্প, প্রযুক্তিগত কর্মশালা, অথবা সৃজনশীল আবাসনের মাধ্যমেই হোক।
এটি ব্যবসা, সম্প্রদায় বা ইভেন্টগুলির জন্য দুর্দান্ত যা আকর্ষণীয় এবং ব্যবহারিক কিছু তৈরি করতে চায়।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

কেন .camp ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?

  • এটি আপনার ব্র্যান্ডকে স্মরণীয় করে তোলে - এটি .com বা .org এর মতো জেনেরিক ডোমেনের একটি নতুন বিকল্প।
  • এটি বিশেষ দর্শকদের জন্য আদর্শ, যা আপনাকে ভাগ করা লক্ষ্য সহ একটি সম্প্রদায়ের সাথে আপনার বার্তাগুলি তৈরি করতে দেয়।
  • এটি কেবল তাঁবুতে থাকার চেয়েও বেশি কিছুর জন্য কাজ করে। বুটক্যাম্প, আর্ট রিট্রিট বা ভার্চুয়াল ইভেন্ট কোডিংয়ের জন্য এটি ব্যবহার করুন।
সঠিক ডোমেন ব্যবহার করে আপনার ইভেন্টগুলি তৈরি এবং বৃদ্ধি করুন।
আপনার .camp ডোমেইন দাবি করুন এবং আবিষ্কারের জন্য তৈরি একটি স্থান তৈরি করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.camp এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.camp
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ

