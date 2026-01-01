Créez votre propre espace avec un domaine .camp

Idéal pour les retraites, les aventures en plein air, les stages intensifs ou les espaces créatifs.

.camp
Qu'est-ce qu'un domaine .camp ?

Un domaine .camp est synonyme de rassemblement, d'apprentissage et d'exploration, que ce soit à travers des camps d'été, des stages de remise en forme, des ateliers technologiques ou des résidences artistiques.
C'est une solution idéale pour les entreprises, les communautés ou les événements qui cherchent à créer quelque chose d'entraînant et de participatif.
Pourquoi enregistrer un domaine .camp ?

  • Il rend votre marque mémorable : c’est une alternative moderne aux domaines génériques comme .com ou .org.
  • Il est idéal pour les publics de niche, vous permettant d’adapter votre message à une communauté partageant les mêmes objectifs.
  • Il ne se limite pas au camping. Utilisez-le pour des formations intensives en programmation, des retraites artistiques ou des événements virtuels.
Développez et valorisez vos événements grâce au bon nom de domaine.
Réclamez votre domaine .camp et créez un espace dédié à la découverte.
Informations de domaine pour .camp

TLD
.camp
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui

