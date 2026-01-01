Restez en contact avec votre public grâce à un domaine .fm
CHF 72.49 /1ère année
Trouvez le nom de domaine .fm idéal pour votre station de radio ou votre podcast.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .fm ?
Le .fm était à l'origine le domaine de premier niveau national (ccTLD) des États fédérés de Micronésie. Cependant, en raison de son association avec la radio FM, l'extension .fm est aujourd'hui largement utilisée dans le secteur de la radiodiffusion.
Que vous gériez une station de radio, une plateforme de podcasts ou un service de streaming musical, un domaine .fm indique immédiatement à votre public que vous êtes une source de contenu audio fiable. Réservez votre adresse web .fm dès aujourd'hui et faites entendre votre voix auprès du public cible.
Pourquoi choisir un domaine .fm ?
- Indicatif pays pour la Micronésie, désormais largement utilisé par les plateformes de radio et de podcast \n
- Idéal pour le streaming, la musique et les sites web audio \n
- Reconnu comme l'indicatif de référence pour les podcasts et les radios en ligne \n
- Court, accrocheur et facile à intégrer à votre marque pour les entreprises des médias