Qu'est-ce qu'un domaine .fm ?

Le .fm était à l'origine le domaine de premier niveau national (ccTLD) des États fédérés de Micronésie. Cependant, en raison de son association avec la radio FM, l'extension .fm est aujourd'hui largement utilisée dans le secteur de la radiodiffusion.

Que vous gériez une station de radio, une plateforme de podcasts ou un service de streaming musical, un domaine .fm indique immédiatement à votre public que vous êtes une source de contenu audio fiable. Réservez votre adresse web .fm dès aujourd'hui et faites entendre votre voix auprès du public cible.