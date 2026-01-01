Enregistrez un nom de domaine .eu pour établir votre présence en Europe
Avec les noms de domaine .eu, les organisations en ligne sont prêtes à atteindre l'un des plus grands marchés au monde.
Attirez les citoyens de l’UE avec les sites Web .eu
L’Europe est-elle votre marché cible ? Enregistrez une extension .eu et faites la promotion de votre entreprise auprès de plus de 400 millions de résidents de l'Union européenne (UE), l'un des plus grands marchés au monde.
Réservées aux sites basés dans l'UE, les extensions .eu vous aident à atteindre deux objectifs à la fois. Il renforce votre identité européenne et élargit votre audience au-delà des frontières de votre pays.
L'enregistrement du nom de domaine .eu est-il une bonne idée ?
Il y a plus de 3,6 millions de noms de domaine .eu enregistrés, ce qui en fait un nom de domaine crédible et bien connu sur le marché de l'UE. Étant donné qu'ils sont exclusifs aux organisations et résidents des États membres de l'UE, cela montre au monde que votre entreprise est une entité légale basée dans cette région, respectant ses politiques commerciales.
