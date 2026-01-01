Attirez les citoyens de l’UE avec les sites Web .eu

L’Europe est-elle votre marché cible ? Enregistrez une extension .eu et faites la promotion de votre entreprise auprès de plus de 400 millions de résidents de l'Union européenne (UE), l'un des plus grands marchés au monde.

Réservées aux sites basés dans l'UE, les extensions .eu vous aident à atteindre deux objectifs à la fois. Il renforce votre identité européenne et élargit votre audience au-delà des frontières de votre pays.